Папа римский заявил о готовности к встрече с Путиным и Зеленским

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Понтифик заверил, что он всегда готов к переговорам и встречам с главами государств. В качестве доказательства своего утверждения он вспомнил, как после начала спецоперации обратился в посольство РФ в Ватикане, чтобы понять, «была ли малейшая возможность» для переговоров.

Я открыт для встречи с обоими президентами — и Украины, и России. Я всегда открыт для встречи. Если я не поехал в Киев, то только потому, что в настоящий момент невозможно поехать в Москву, — сказал понтифик.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер сообщил, что папа римский хочет встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом исключительно в мирных условиях. По словам ватиканского дипломата, встреча между двумя главами церквей во время боевых действий будет отвлекать стороны от богословских вопросов.

До этого папа римский поддержал идею провести встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Черногории. Эта инициатива исполняющего обязанности премьер-министра страны Дритана Абазовича обсуждалась во время визита премьера в Ватикан 10 октября 2022 года. Предложение черногорского политика вошло в протоколы Ватикана и должно обсуждаться с РПЦ в ближайшее время.