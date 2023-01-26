Папа римский может провести встречу с патриархом Кириллом в Черногории

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском

Папа римский Франциск поддержал идею провести встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Черногории, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Дритан Абазович, передает газета «Дан». Инициатива Абазовича обсуждалась во время визита премьера в Ватикан 10 октября 2022 года. «Дан» сообщает, что предложение черногорского политика вошло в протоколы Ватикана и будет обсуждаться с Русской православной церковью в ближайшее время.

Могу вам сразу сказать, что принимаю приглашение Черногории стать хозяйкой новой встречи, — заявил Франциск на встрече с премьером республики.

Ранее папа римский сообщал о своих планах посетить Россию и Украину. При этом он отметил, что не поедет в Киев, не побывав в Москве. Он добавил, что намеревался отправиться в Россию вскоре после начала спецоперации на Украине. Однако решил отложить поездку, получив от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова письмо, в котором говорилось, что пока в таком визите нет необходимости.

До этого La Stampa сообщила, что Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения. Ватикан принял такую позицию после встречи папы римского Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, понтифик указывал, что Ватикан «работает над поиском решений».