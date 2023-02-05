Ватикан сообщил, когда папа римский хочет встретиться с патриархом Кириллом Ватикан: папа римский желает встретиться с патриархом Кириллом в мирное время

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск хочет встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом исключительно в мирных условиях, сообщил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер. По словам ватиканского дипломата, встреча между двумя главами церквей во время боевых действий будет отвлекать стороны от богословских вопросов. При этом Галлахер отметил, что Ватикан поддерживает контакт с отделом внешних связей Русской православной церкви, передает ТАСС.

Папа хочет встретиться с Кириллом не во время войны, чтобы ничего не отвлекало от богословских вопросов. Пока об этом речи не идет, — заявил архиепископ.

Глава дипломатии Ватикана отметил, что недавняя встреча с делегатами УПЦ и Православной церкви Украины прошла в позитивном ключе.

Мы разговаривали, слушали, — описал ее Галлахер.

Ранее папа римский поддержал идею провести встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Черногории. Эта инициатива исполняющего обязанности премьер-министра страны Дритана Абазовича обсуждалась во время визита премьера в Ватикан 10 октября 2022 года. Предложение черногорского политика вошло в протоколы Ватикана и должна будет обсуждаться с РПЦ в ближайшее время.