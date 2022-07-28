Папа Римский может приехать в Россию после сентябрьских выборов

Фото: Johannes Neudecker/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск может приехать в Россию после сентябрьских выборов, возможно, это произойдет в 2023 году, сообщил поддерживающий контакт с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Франциск называет «сумасшествием» попытки в некоторых СМИ заговорить о якобы возможной войне западных стран с Россией из-за Украины.

Он хочет посетить Россию, поспособствовать переговорному процессу, он всегда показывает и подчеркивает свой нейтралитет. Хотя всякие круги пытаются показать, что он политизирован, это совершенно не так. Мы принимаем посильное прямое участие, мы со Светланой занимаемся организацией этой поездки. Визит будет в этот период – скорее всего, в течение 2023 года, – сказал Севастьянов.

Ранее папа Римский Франциск говорил, что хотел бы посетить Москву и Киев. По его словам, это может произойти после его поездки в Канаду, которая проходит с 24 по 30 июля. Понтифик добавлял, что контакты по поводу его возможного визита проводятся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее стало известно, что встреча папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла может пройти в сентябре в Казахстане. В Нур-Султане 14–15 сентября должен состояться VII съезд лидеров мировых традиционных религий. О таком варианте сообщил секретарь Ватикана по отношениям с другими государствами Пол Ричард Галлахер.