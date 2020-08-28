Памятник первому премьеру Канады снесли в Монреале

https://static.news.ru/photo/51966b3a-ea87-11ea-8652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeangagnon/wikipedia.org

Памятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду снесён группой мужчин во время акции протеста в Монреале. Мероприятие, организованное в поддержку лишения финансирования полиции, проходило мирно, и демонстранты не собирались сносить памятник.

Однако группа людей забралась на монумент, обвязала верёвками и стянула его вниз. При падении у статуи Макдоналда отломилась голова, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что ещё до акции на сносе монумента настаивали жители Монреаля. Соответствующую петицию с призывом к мэру города Валери Плант подписали более 46 тысяч человек. Неприятие памятника некоторыми местными жителями объяснялось в листовке, текст которой привёл CBC:

Джон А. Макдоналд был сторонником превосходства белой расы, <...> руководил геноцидом коренных народов, создавая жестокую систему школ-интернатов, а также продвигая другие меры, которые сказались на коренных народах и их традициях.

Городские власти требование жителей проигнорировали, а после сноса монумента осудили действия активистов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову будет перенесён в музей «в уважительной» манере. Об этом заявил мэр города Ситка в штате Аляска Гэри Пэкстон. Резолюцию о переносе памятника из центра города в музей принял городской совет. Предложение о переносе монумента поддержали шесть членов совета, и только одна его представительница высказалась против.