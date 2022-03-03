Пакеты с белым порошком доставили в посольство РФ в Австралии

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Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) инициировала начало расследование действий России на Украине, заявил главный прокурор МУС Карим Хан. Он добавил, что уведомил президиум МУС о своём решении. 38 стран обратились в международное ведомство с призывом изучить действия Москвы в ходе своей специальной операции, сообщает «Интерфакс».

Я уведомил президиум МУС о своём решении немедленно приступить к активному расследованию ситуации. Наша работа <...> уже началась, — поделился Хан. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что российское руководство...