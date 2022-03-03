Пакеты с белым порошком доставили в посольство РФ в Австралии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
07:38, 03 марта 2022
Фото: australia.mid.ru
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В посольство России в Австралии доставили пакеты с неизвестным белым порошком. Инцидент произошёл утром в четверг, 3 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.
Здесь сейчас работает полиция, пожарные и другие чрезвычайные службы, сотрудники которых проводят проверку содержимого двух конвертов с неизвестным белым порошком, доставленных в дипмиссию, — сообщили в посольстве.
Собеседник агентства уточнил, что экстренные службы были вызваны на место происшествия вскоре после обнаружения неизвестного конверта.
В настоящее время территория, прилегающая к посольству, оцеплена. Специалисты оценивают содержимое посылки.
Другие подробности неизвестны.
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