«Пациент в коме»: военэксперт раскрыл число западных наемников на Украине Военэксперт Матвийчук: на Украине может быть до 20 тысяч иностранных наемников

Фото: МО Украины

На территории Украины на сегодняшний день могут действовать до 20 тысяч иностранных наемников, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, без этих комбатантов ВСУ полностью потеряют свою боеспособность.

До 20 тысяч иностранных наемников — диверсанты, солдаты удачи, садисты, отставные офицеры стран НАТО, операторы БПЛА, ЗРК и так далее. Это четыре-пять полнокровных бригад, — отметил эксперт.

Матвийчук выразил уверенность, что без иностранных бойцов украинская армия окажется полностью бессильна, и высказал мнение, что украинской армии нужно было сдаваться, когда общие потери ВСУ превысили 500 тысяч человек убитыми, больными и ранеными. Сейчас же, по его мнению, делать это «уже поздно».

Вы знаете, это как умерший человек, все системы отказали, но мозг какие-то мгновения еще работает, пытаясь судорогами «разбудить» тело, когда сердце покойника пару раз бьется. Или когда вливают физраствор — если прекратят, пациент сразу умрет. Или поддерживают состояния в коме — без аппаратов жизнеобеспечения он умрет, — объяснил Матвийчук

14 марта Минобороны РФ сообщило, что с начала СВО на Украине были уничтожены 5962 иностранных наемника. По данным ведомства, большинство ликвидированных комбатантов — граждане Польши. Второе место в этом списке занимают граждане Грузии: тогда сообщалось, что ликвидирован 561 наемник из 1042. Среди 1113 американских наемников уничтожен 491. Кроме того, ликвидированы 422 из 1005 канадских наемников, 360 из 822 — из Великобритании.