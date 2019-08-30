https://static.news.ru/photo/0ebcfb06-cab9-11e9-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защита Кирилла Вышинского ничего не знает о планах обменять его на Олега Сенцова. Адвокат Андрей Доманский отметил, что главный редактор «РИА Новости Украина» не хочет менять свою позицию, и намерен в суде доказывать невиновность.

По его словам, выход журналиста на свободу стал возможен после того, как прекратилось «политическое давление на суд». Дальше всё должно пройти в соответствии с буквой и духом закона, заявил Доманский в интервью газете « Известия ».

Окончательное решение по делу Вышинского вряд ли будет принято до 16 сентября. На эту дату назначено следующее заседание.

Даже если генеральная прокуратура отзовёт свой обвинительный акт, заседание всё равно потребуется. Не думаю, что оно будет перенесено на более ранний срок, — уточнил адвокат.

Представитель защиты других задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин, добавил, что возможный обмен между Москвой и Киевом должен пройти в ближайшее время. Пока ему препятствует отсутствие указа президента Владимира Зеленского о помиловании удерживаемых лиц.

Также адвокат заметил, что о первоначальной формуле обмена «33 на 33» можно забыть. Уже всё поменялось. Новое количество участников обмена пока не известно.

Ранее News.ru сообщал, что освобождение осуждённых в России граждан Украины может состояться 30 августа 2019 года. Такое предположение озвучил заместитель председателя меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. По его словам, в списке лиц есть и приговорённый к 20 годам по обвинению в подготовке теракта Олег Сенцов. Политик добавил, что изменения всё-таки возможны.