Остин в беседе с Шойгу заявил о важности коммуникаций на фоне Украины

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look press

Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу обозначил важность поддержания линий коммуникаций на фоне украинского кризиса, следует из опубликованного заявления Пентагона. Кроме того, они обсудили международную безопасность.

Министр Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне продолжающихся военных действий против Украины, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Шойгу обсудил с Остином в ходе телефонного звонка актуальные вопросы международной безопасности. Главы оборонных ведомств отдельное внимание уделили ситуации на Украине.

В последний раз переговоры Шойгу и Остина состоялись 13 мая. Тогда, как указал пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, глава Пентагона призвал к прекращению огня на Украине. В Минобороны РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. До этого Шойгу и Остин общались 18 февраля.