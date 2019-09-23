https://static.news.ru/photo/00dcd4be-de7a-11e9-9380-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала ошибкой президента Украины Владимира Зеленского его выбор кандидата на пост главы МИДа. По её словам, нынешний глава дипломатического ведомства Вадим Пристайко не является тем человеком, с которым захочет разговаривать Россия.

Зеленского избирали, как президента, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой. Который бы мог говорить с президентом России, и с которым президент России стал бы говорить, и который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить, — заявила политик в эфире телеканала « 112 Украина ».

Она добавила, что главным минусом Пристайко является его пронатовская позиция.

Ранее News.ru сообщал, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер дал совет Владимиру Зеленскому о ведении диалога с Россией. По его словам, прямые контакты Киева с Москвой несут потенциальную выгоду. Украинский лидер должен установить их с главой РФ Владимиром Путиным, считает дипломат. Также Волкер высказался по поводу предстоящего саммита в «нормандском формате». Он отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не настроены против Украины.