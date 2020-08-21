Опубликованы переговоры активиста штаба Бабарико о нападениях на ОМОН

https://static.news.ru/photo/f4b260e4-e3ca-11ea-89f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запись телефонного разговора с угрозами в адрес омоновцев Белоруссии опубликовал канал НТВ. Утверждается, что это активист штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Владислав Корецкий.

Отмечается, что неизвестный разговаривал с некой женщиной. Он заявил, что в стране скоро начнётся «вырезание омоновцев».

Я, наверное, каждую новость, когда буду узнавать, что омоновец умер, буду праздновать, — цитирует запись РИА Новости.

Он выразил надежду, что смерть их будет не быстрой, а мучительной и долгой. Также мужчина обещал помогать тем, кто будет «резать омоновцев», скрываться от правосудия.

По данным телеканала, Корецкого задержали 14 августа за нарушение статьи «О массовых беспорядках», сейчас он находится в СИЗО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одна из освобождённых в Минске женщин рассказала об издевательствах силовиков в СИЗО. Омоновцы, по её словам, бьют людей резиновыми дубинками, угрожают расправой, снимают штаны.