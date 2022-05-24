Оппозиция: политика Пашиняна ведет к исходу армян из Карабаха Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в политике, ведущей к исходу армян из Карабаха

Фото Никол Пашинян Նիկոլ Փաշինյան/facebook.com

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, распространила заявление по итогам прошедшей в минувшее воскресенье, 22 мая, встречи в Брюсселе Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. В заявлении говорится, в частности, что политика главы армянского правительства грозит существованию Армении и ведет к исходу армян из Карабаха. Текст размещён в Telegram-канале оппозиционной фракции «Армения».

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель провели трёхстороннюю встречу в Брюсселе. На ней политики договорились, что начнёт работу комиссия по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы

Итоги встречи в Брюсселе <...> еще раз подтвердили <...> что армяно-азербайджанские переговоры полностью проходят по азербайджанской повестке.... Проводимая Пашиняном политика противоречит интересам Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха), угрожает существованию нашего государства и приведет к отуречиванию Армении, способствуя оттоку армян из Арцаха, — говорится в заявлении оппозиции.

Там, в частности, полагают, что в итоговом заявлении главы Евросоветаотсутствует упоминание о праве народа Карабаха на самоопределение. При этом данный пункт закреплён в соглашении между Арменией и Евросоюзом. Также там не идёт речи о необходимости определения статуса Нагорного Караба.

Стороны даже избегают терминов «Нагорный Карабах» или «народ Нагорного Карабаха». Вместо этого используется формулировка «этническое армянское население Карабаха» и говорится об обеспечении безопасности и прав армян Карабаха Азербайджаном, — отмечается в заявлении.

Таким образом, протестующие утверждают, что армяне Карабаха в договорённостях Пашиняна и Алиева рассматриваются в качестве нацменьшинства в составе Азербайджана.

По мнению оппозиции, Никол Пашинян «нелегитимен» и не имеет права от имени Армении идти «на новые уступки».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.