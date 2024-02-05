ООН осудила удар украинских сил по Лисичанску

Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар украинских сил по Лисичанску, говорится в сообщении организации, которое приводит ТАСС. Генсек напомнил, что атаки на мирных граждан или гражданскую инфраструктуру неприемлемы, запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены.

Генеральный секретарь осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обстрел Лисичанска, где, по сообщениям, погибли мирные жители, — говорится в тексте.

Вооруженные силы Украины ударили по Лисичанску днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором находилась пекарня. Под завалами могли оказаться до 40 человек. В результате происшествия погибли 28 человек, среди которых беременная женщина и ее пятилетний ребенок.

Позже глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил смерть в результате обстрела министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Потелещенко. Он назвал погибшего министра мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту атаку «чудовищным террористическим актом». По его словам, для недопущения подобных трагедий и проводится спецоперация.