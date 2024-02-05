Песков назвал удар по Лисичанску чудовищным терактом

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска

Атака на Лисичанск является чудовищным террористическим актом, по-другому произошедшее нельзя назвать, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, для недопущения подобных трагедий и проводится спецоперация, передает ТАСС.

Кроме как террористический акт, это по-другому назвать нельзя. Продолжающиеся удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищный террористический акт. <...> Для того чтобы их не было дальше, продолжается специальная военная операция, — подчеркнул Песков.

Жертвами удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску стали 28 человек, среди которых один ребенок. Их тела были извлечены сотрудниками спасательной службы из-под завалов рухнувшей пекарни, в которую угодил снаряд.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику и родным граждан, погибших в результате атаки ВСУ на Лисичанск. Он также пообещал содействовать скорейшему наказанию ответственных за эту атаку.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что убийцей мирных жителей Лисичанска является американская реактивная система залпового огня HIMARS. По ее словам, обстрел луганской пекарни, куда люди пришли просто поесть булочек, стал чудовищной трагедией.