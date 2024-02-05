Пасечник подтвердил гибель главы МЧС ЛНР под обстрелом ВСУ в Лисичанске

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил смерть министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Потелещенко в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ. В своем Telegram-канале он назвал погибшего министра мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа.

Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики полковник Алексей Александрович Потелещенко, — написал глава региона.

Пасечник отметил, что Потелещенко защищал ЛНР в рядах Народной милиции, после чего получил должность в Министерстве чрезвычайных ситуаций, где в течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд. Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи, подчеркнул глава ЛНР.

Удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску был нанесен днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором находилась пекарня. По данным военной комендатуры ЛНР, под завалами могли оказаться до 40 человек. В результате происшествия погибли 28 человек, среди которых беременная женщина и ее пятилетний ребенок.

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова позднее заявила о намерении обратиться в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с обстрелом пекарни в Лисичанске. Она обвинила украинскую армию в совершении военного преступления и подчеркнула, что виновные в гибели 28 человек должны быть наказаны.