ООН хочет самостоятельно расследовать удар по больнице в Газе

Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Организация Объединенных Наций намерена провести собственное расследование обстоятельств взрыва в госпитале Газы, в результате которого погибли сотни мирных жителей, заявил заместитель генсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, которые приводит CNN, выяснение причин и ответственных поможет в будущем избежать подобных трагедий.

ООН, безусловно, захочет провести собственное расследование. И это должно быть сделано очень скоро и очень быстро, — сказал он.

Гриффитс добавил, что ООН готова предоставить гуманитарную помощь. Он призвал прекратить авиаудары по районам, в которые надо ее доставить. Заместитель генсека напомнил, что международное гуманитарное право запрещает атаки по гражданской инфраструктуре.

Также он рассказывал журналистам, что больница Аль-Ахли была переполнена на момент удара и эвакуация пациентов заранее была невозможна. По его словам, не хватало машин скорой помощи и персонала.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа «ужасным событием» и призвал все стороны палестино-израильского конфликта к скорейшему проведению переговоров. По словам главы государства, Россия надеется, что эта трагедия станет для ХАМАС и ЦАХАЛ сигналом для окончания конфликта.