Израиль докажет в ООН непричастность к атаке на больницу в Газе

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сторона Израиля 18 октября представит в Совете Безопасности ООН конкретные доказательства своей непричастности к атаке по больнице в Газе, заявил в микроблоге в Twitter (X) глава МИД Эли Коэн. Представитель дипведомства намерен доказать, что ответственность за это обязана нести группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

У нас есть конкретные доказательства того, что Израиль не атаковал больницу «Аль-Ахли». Более того, мы на 100% уверены, что больница пострадала в результате неудачного запуска ракеты группировкой «Исламский джихад». Эти доказательства сегодня будут представлены на заседании Совета Безопасности ООН, чтобы все мировое сообщество смогло увидеть, — сказал Коэн.

Глава МИД Израиля заявил, что гибель гражданских лиц среди израильтян и палестинцев является трагедией. В ЦАХАЛ настаивают, что на момент попадания снаряда в больницу в Газе не было никаких атак ВВС или артиллерии израильской армии. Не только в районе больницы, а на всей северной части сектора Газа.

Ранее президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа «ужасным событием» и призвал все стороны палестино-израильского конфликта к скорейшему проведению переговоров. По словам главы государства, Россия надеется, что эта трагедия станет для ХАМАС и ЦАХАЛ сигналом для окончания конфликта. Путин также подчеркнул, что лидеры стран Ближнего Востока не хотят, чтобы конфликт между Израилем и палестинцами перерос в полномасштабную войну.