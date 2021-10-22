Офицер НАТО предупредил Россию из-за Украины

Бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что у России будет повод для беспокойства, если Украина вступит в Альянс. Членство в нём даст Киеву гарантии защиты, отметил офицер в комментарии «Обозревателю».

Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, Америкой, Марсом, с кем угодно, — пояснил Табах.

Он добавил, что Москве стоит опасаться такого сценария. В этом случае НАТО станет защищать Украину «уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности», подчеркнул бывший представитель Альянса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что России не следует опасаться вступления Украины в Альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также отметил, что Москва не сможет помешать этому. Генсек подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься только Киевом и странами — членами сообщества.