ОДКБ рассмотрит вопросы оказания помощи Армении Захарова: прорабатывается вопрос о проведении заседания ОДКБ, где обсудят оказание помощи Армении

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Итоги миссии ОДКБ в Армении и оказание помощи Еревану обсудят на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она ответила на вопрос о вероятности размещения миссии ОДКБ на территории Армении.

В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении в ближайшее время внеочередной сессии ОДКБ. Предполагается, что в ходе предстоящего заседания лидеры государств-членов в режиме видеоконференции обсудят итоги работы миссии ОДКБ в Армении и должны рассмотреть предложения по совместным мерам оказания помощи Еревану. Официальную информацию предоставят секретариат ОДКБ и МИД России, — заявила Захарова.

При это дипломат не уточнила, о какой конкретно помощи идет речь.

Члены ОДКБ должны решить и согласовать все вопросы совместно. Это Договор о коллективной безопасности, поэтому все решения будут приниматься коллективно, — добавила Захарова.

Ранее Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для отправки на границу Армении и Азербайджана. В регионе направят 40 наблюдателей, главная миссия которых направлена на выстраивание «мер доверия в условиях нестабильности». Позже по просьбе армянского премьера Никола Пашиняна ОБСЕ направила в южнокавказскую республику свою группу экспертов. Они планируют посетить районы вдоль армяно-азербайджанской границы и провести консультации с заинтересованными местными сторонами.