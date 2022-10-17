Евросоюз согласовал гражданскую миссию для границы Армении и Азербайджана

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Граница Армении с Азербайджаном

Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для отправки на границу Армении и Азербайджана, говорится в распространенном заявлении Совета Европы. Отмечается, что в регион будет направлено 40 наблюдателей.

Отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта, — указано в документе.

Чтобы обеспечить быстрое развертывание миссии мониторинга ЕС, было решено, что эксперты по мониторингу будут временно направлены из состава Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) в Грузии. Мониторинговая миссия будет носить временный характер и не продлится более двух месяцев.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в ходе четырехсторонней встречи Азербайджан — Армения — Франция — Евросоюз, прошедшей 6 октября в Праге, Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Указанный пункт станет основой мирного договора, сообщил Байрамов во время трехсторонних переговоров в Астане с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе Совета глав стран СНГ в Астане пригласил лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу в РФ. Он подчеркнул, что Москва всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе.