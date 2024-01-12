Сбежавший из России спортсмен хочет представлять США на Олимпиаде Уехавший из России шпажист Бида хочет представлять США на Олимпиаде-2024

Фото: Zhang Hongxiang/XinHua/Global Look Press

Сергей Бида

Российский шпажист Сергей Бида, уехавший из страны и объявленный в розыск, хочет представлять США на Олимпийских играх в 2024 году, сообщило издание USA Today со ссылкой на его супругу Виолетту. Известно, что она также является спортсменкой. Супруги уехали в США не так давно. Перед отъездом Бида числился в Росгвардии, а его жена являлась военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

Мы готовы, — заявила Виолетта Бида.

По информации издания, Олимпийский комитет и Национальная федерация фехтования США добиваются получения американского гражданства для спортсменов. Организации направили письма в конгресс, а адвокат супругов Джек Винер уточнил, что чета должна получить паспорта к началу Игр.

Гендиректор Федерации фехтования Фил Эндрюс добавил, что спортсмены пошли на существенные жертвы. По его словам, «они подвергли свою жизнь риску», чтобы представлять США, поэтому необходимо сделать все для их поддержки.

Ранее стало известно, что спортсмены из России и Белоруссии пропустят зимние юношеские Олимпийские игры в Южной Корее. На соревнования не прошли даже атлеты с нейтральным статусом.