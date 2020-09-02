Объявленный персоной нон грата австрийский дипломат покинул РФ

https://static.news.ru/photo/640e5f6a-ed3f-11ea-9052-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/austriainrf

Сотрудник посольства Австрии в Москве, которого МИД РФ объявил персоной нон грата, покинул территорию Российской Федерации. Об этом сообщило в среду, 2 сентября, Австрийское агентство печати.

Решение о высылке австрийского дипломата принято как зеркальная мера в ответ на аналогичные действия Вены. 25 августа МИД Австрии сообщил о выдворении российского представителя, чья деятельность, по его мнению, противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. По некоторым данным, дипломат много лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке австрийца.

27 августа он покинул территорию Австрии. В посольстве РФ в Вене назвали такое решение Австрии безосновательным и ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений.

1 сентября российское посольство в Австрии сообщило о хакерской атаке на электронный адрес, писал NEWS.ru.