Уход с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс является не только драматическим поворотом в ее жизни, но и «образцом неудач западной политики», считает обозреватель китайского издания Global Times (GT) Чен Цинцин. Она также отметила, что такой шаг показал неспособность европейских стран справляться с новыми вызовами.