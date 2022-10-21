Уход с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс является не только драматическим поворотом в ее жизни, но и «образцом неудач западной политики», считает обозреватель китайского издания Global Times (GT) Чен Цинцин. Она также отметила, что такой шаг показал неспособность европейских стран справляться с новыми вызовами.
Этот драматический поворот в ее [Трасс] политической жизни также можно рассматривать как образец неудач западной политики, когда англо-саксонская модель не в состоянии руководить миром, поскольку многолетняя практика западной демократии неспособна решить возникающие новые проблемы, — написала Чен.