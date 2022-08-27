NYT: МАГАТЭ сформировало делегацию для посещения Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС

МАГАТЭ полностью сформировало делегацию для посещения ЗАЭС, пишет The New York Times. По данным газеты, в число экспертной группы вошли 14 человек, большая часть которых — представители нейтральных стран. Среди делегатов также присутствует глава агентства Рафаэль Гросси. Представители США и Великобритании в миссии не представлены. В издании уточнили, что визит делегации планируется на следующей неделе.

МАГАТЭ собрала группу экспертов для посещения ЗАЭС на юго-востоке Украины — крупнейшей атомной электростанции в Европе. Визит экспертов состоится уже на следующей неделе, — уточнили в газете.

При этом в штаб-квартире агентства в Вене не стали комментировать данную информацию. Однако сотрудники организации все же подтвердили, что ведутся «активные консультации» по поводу отправки миссии на Украину.

Ранее Гросси заявил, что поездка представителей агентства на ЗАЭС может стать предпосылкой для постоянного присутствия ее экспертов на станции. По его словам, условия визита специалистов МАГАТЭ на объект обговариваются с Россией и Украиной в координации с ООН. Гросси также отметил сложность готовящейся поездки из-за продолжающихся боевых действий.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.