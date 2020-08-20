Новым главой МИД Польши стал Збигнев Рау

https://static.news.ru/photo/c950049a-e304-11ea-a0b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrian Grycuk/wikipedia.com

В Польше сменился глава МИД. Новым министром иностранных дел назначен Збигнев Рау.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Он сообщил о назначении нового министра на конференции 20 августа.

Новому шефу польской дипломатии 65 лет. Он окончил юридический и административный факультет Лодзинского университета. В настоящее время является членом партии «Право и справедливость», главой парламентского комитета по иностранным делам. Ранее он был мэром Лодзи.

Занимавший этот пост с 2018 года Яцек Чапутович сегодня подал в отставку. Ранее он говорил, что после президентских выборов ( они прошли в июне 2020 года) в стране наступит хорошее время для смены руководителя польской дипломатии.

В среду, 19 августа, со своего поста ушел министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. Днём ранее уволился его заместитель Януш Чешинский. Сегодня премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил имя и нового министра здравоохранения. Им стал Адам Недзельски, нынешний глава Национального фонда здравоохранения.

Ранее утром, 20 августа, стало известно, что бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Они обсуждали создание фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях, писал NEWS.ru.