https://static.news.ru/photo/1b14ed4a-bcf0-11e9-b319-fa163e074e61_660.jpg Фото: rustavi2.ge

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши принял решение о её продаже из-за долгов.

Он отметил, что общий размер задолженности компании составляет 70 млн лари (примерно $24 млн), из которых 27 млн лари (около $9 млн) – долг перед государством.

По словам Халваши, «Рустави 2» должна всем, «начиная от компании-поставщика воды, заканчивая американской компанией, проводящей экзит-поллы». Большая часть долга накоплена в последние несколько лет с момента, когда Халваши заявил о своих правах на телеканал. Он полагает, что это было сделано умышленно.

Владелец компании добавил, что она будет продана по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего, сообщается на сайте канала.

Ранее News.ru писал, что бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гвамария освобождён под залог. Его обвиняют в умышленном причинении финансового ущерба компании.