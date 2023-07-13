Новый ИИ Илона Маска: что за нейросеть ПравдаGPT, чем она лучше других Миллиардер создает новую компанию xAI, которая может стать лидером в области разработки нейросетей

Фото: Global Look Press

Илон Маск

Предприниматель Илон Маск заявил, что открывает новую компанию xAI, которая может стать лидером в области разработки нейросетей. Заниматься проектом будут опытные программисты из Microsoft, Google, Twitter и других технологических гигантов. Зачем миллиардер решил запустить собственный проект в сфере искусственного интеллекта, что он думает о конкурентах и почему нейросеть Маска, скорее всего, не будет пытаться уничтожить человечество — в материале NEWS.ru.

Какую новую компанию создает Маск

Глава компаний Tesla, SpaceX и Twitter, чье состояние оценивается в $245 млрд, объявил о создании нового стартапа по искусственному интеллекту примерно через четыре месяца после того, как зарегистрировал торговую марку X.AI.

Еще в апреле газета Financial Times сообщала, что для этого проекта Маск приобрел несколько тысяч графических процессоров американской технологической компании Nvidia.

Эксперты издания утверждают, что эти чипы — основа нейросетей, с помощью которых они обрабатывают колоссальное количество данных, а затем на их основе создают тексты, аудио- и видеоматериалы.

Миллиардер признался, что планирует конкурировать с гигантами отрасли — Google и Microsoft, которые в настоящее время тоже инвестируют большие ресурсы в разработку и развитие ИИ.

Кто будет работать в новой компании Маска

Еще до создания xAI в подчинении у бизнесмена был большой штат сотрудников и экспертов в области искусственного интеллекта.

К примеру, специалисты автомобильной компании Tesla уже много лет разрабатывают системы с такими вычислительными мощностями, которые были бы способны управлять транспортом вместо людей.

Однако для работы над новым проектом Маск дополнительно привлек сотрудников из передовых компаний по разработке нейросетей: DeepMind, OpenAI, Google, Microsoft и других.

До перехода в xAI именно эти люди занимались созданием всемирно известных чат-ботов, вроде ChatGPT от OpeinAI и Bard от Google.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Для нового проекта Маску пришлось привлечь дополнительных специалистов

Зачем нужна Маску компания xAI

Под руководством Маска эта команда займется разработкой нового искусственного интеллекта, который должен будет конкурировать с уже существующими нейросетями.

Миллиардер пообещал, что его стартап будет специализироваться на «математике глубокого обучения», а также «разрабатывать „теорию всего“ для больших нейронных сетей», сможет вывести ИИ «на новый уровень». А также искать ответы на главные вопросы человечества.

«Цель xAI — понять истинную природу Вселенной», — говорится на веб-сайте компании.

Почему Маск решил создать свой ИИ

Предположения о том, что бизнесмен готовится запустить собственный проект в сфере искусственного интеллекта, появлялись в Сети на протяжении последних нескольких месяцев. Миллиардер никогда не скрывал интереса к нейросетям и был одним из первых, кто поддержал создателей ChatGPT.

Вместе с тем Маску не всегда нравилось направление развития ИИ. Он часто критиковал разработчиков, поскольку они, по его мнению, слишком ограничивают возможности чат-ботов по выдаче ответов.

К примеру, Маск критиковал меры безопасности и фильтры, из-за которых искусственный интеллект от OpenAI иногда может выдавать предвзятые ответы или освещать события только с одной позиции, которую его создатели считают правильной. В Сети предполагают, что программа Маска будет лишена этих недостатков.

«Мы собираемся запустить то, что я называю TruthGPT (ПравдаGPT. — NEWS.ru), который будет максимально сосредоточен на поиске истины и будет заботиться о понимании вселенной», — говорит глава xAI.

Это не означает, что у нейросети миллиардера не будет никаких ограничений. Сообщается, что одним из советников стартапа станет Дэн Хендрикс — исполнительный директор Центра безопасности ИИ (the Center for AI Safety), который в мае обнародовал открытое письмо о том, что «снижение риска исчезновения человечества из-за ИИ должно стать глобальной задачей». Документ подписали основатель Microsoft Билл Гейтс и глава компании — разработчика бота ChatGPT OpenAI Сэм Олтмен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Новый ИИ, запускаемый Маском, должен «сосредоточиться на поиске истины»

Что Маск говорил об ИИ

Владелец Twitter неоднократно предупреждал об опасностях, которые может вызвать искусственный интеллект. Он придерживается мнения, что развитие нейросетей нужно держать под строгим контролем, иначе эволюция машин может привести к губительным последствиям.

По прогнозам Маска, когда человечество осознает это и попытается взять нейросети под контроль, скорее всего, будет уже слишком поздно, чтобы диктовать ИИ свои правила. Бизнесмен уверен: единственный способ предотвратить это — как можно скорее ввести регулирование отрасли.

«Нужно создать регулятивное агентство, которое изучит информацию об ИИ, узнает мнение представителей отрасли, а затем предложит свод правил», — считает миллиардер.

О каких опасностях ИИ предупреждал Маск

Глава xAI считает, что за последние годы человечество слишком быстро приблизилось к тому, чтобы создать искусственный интеллект, который в своём мышлении будет равен или превосходить людей. Маск прогнозирует, что это произойдет приблизительно через пять лет.

Он отмечал, что по мере развития ИИ нейросетям начнут доверять все более важные и критические задачи, и неизвестно, как искусственный разум поступит с такой властью.

К примеру, Маск предупреждал, что гипотетическая нейросеть могла бы использовать свою мощь, чтобы отобрать у человечества все вооружения и взять Землю под контроль, либо вовсе разрушить ее.

«Какой бы малой ни была эта вероятность — у ИИ есть потенциал уничтожить целые цивилизации», — предостерегал он.

Фото: Patrick Pleul/Global Look Press Илон Маск не отрицает, что нейросеть может оказаться опасной для человечества

Почему Маск считает, что его ИИ лучше других

При этом миллиардер надеется, что в перспективе его нейросеть будет менее опасна для человечества, чем аналоги от конкурентов. Маск говорит, что его подход к проекту строится на создании мирной нейросети, которая будет пытаться понять истинную природу вселенной.

«ИИ, который заботится о понимании вселенной, вряд ли уничтожит людей, потому что мы ее интересная часть. Я думаю, что он будет за человечество в том плане, что для него существование людей будет гораздо интереснее, чем их отсутствие», — говорит Маск.

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