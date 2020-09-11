Нобелевскую премию мира могут вручить правительствам США, Сербии и Косово

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Депутат парламента Швеции Магнус Якобссон выдвинул правительства США, Сербии и непризнанной республики Косово на Нобелевскую премию мира.

Парламентарий предлагает отметить премией совместную работу трёх правительств «во имя мира и экономического развития» после трёхстороннего соглашения, подписанного в Вашингтоне. Якоббсон сообщил о выдвижении в Twitter и приложил официальный запрос.

Торговля и коммуникации — это важные элементы в достижении мира, — написал депутат.

Якоббсон также упомянул о «кровопролитных 90-х годах» на Балканском полуострове и выразил удовлетворение темпами развития региона в настоящее время.

4 сентября президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Авдулах Хоти подписали при посредничестве президента США Дональда Трампа в Белом доме соглашение о нормализации экономических отношений. По данным СМИ, соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру. Также Косово и Сербия обязались перенести свои посольства в Израиле в Иерусалим.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат парламента Норвегии от «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер может получить награду за усилия по разрешению продолжительных конфликтов.