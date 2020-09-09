Норвежский политик предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/8e5538a0-f287-11ea-a998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/Global Look Press

Депутат парламента Норвегии от «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер достоен награды за усилия по разрешению продолжительных конфликтов.

В письме, адресованном Нобелевскому комитету, норвежский политик отметил, что администрация Трампа сыграла «ключевую роль» в установлении мира между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). По его словам, их примеру могут последовать другие страны Ближнего Востока, что будет способствовать процветанию региона.

Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира, — заявил парламентарий телеканалу Fox News.

Он добавил, что Трамп прервал «39-летнюю серию американских президентов», которые либо начинали войну, либо вовлекали США в международные конфликты. До него таким президентом был лауреат Премии мира Джимми Картер.

Как ранее писал NEWS.ru Трамп заявил, что США повезло, так как он наращивал вооружённые силы. В противном случае китайская армия превзошла бы американскую по мощи. При этом он выразил надежду, что Вашингтону никогда не придётся применять ядерное оружие.