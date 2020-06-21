Нетаньяху обвинил Иран во лжи ради создания ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/31eb96d0-b3c7-11ea-b20b-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в желании обмануть мировое сообщество, чтобы получить время и возможность для создания ядерного оружия.

Нетаньяху прокомментировал отчёт Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ), которое потребовало от Тегерана предоставить доступ к двум площадкам, где, как считают в организации, может вестись «незарегистрированная деятельность».

Иран продолжает лгать международному сообществу. Сегодня даже МАГАТЭ понимает <...> то, что Израиль заявлял уже годы, — цитирует политика РИА Новости.

20 июня Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию. Россия и Китай проголосовали против, а иранский постпред при организации Казем Гариб-Абади заявил, что документ «основан на безосновательных утверждениях», поэтому его страна не согласится с резолюцией.

Как писал NEWS.ru, в начале июня Нетаньяху призвал парализовать Иран санкциями. Израильский премьер сослался на доклад МАГАТЭ о том, что объём обогащённого в Иране урана оказался в восемь раз выше установленного соглашением 2015 года.