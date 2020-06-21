Единичные изделия украинского оборонпрома продолжают будоражить воображение. При президенте Петре Порошенко киевские специалисты прочили ракете комплекса «Ольха» радиус поражения, способный накрыть Кремль при старте из Сумской области. Теперь военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о способностях «новой крылатой противокорабельной ракеты Р-360» долететь до российских кораблей в Новороссийске. Впрочем, даже при серьёзном подходе к «переснаряжению» советских разработок украинские генералы вряд ли могут всерьёз полагаться на новодел без нормальных средств управления и разведки.

Военный эксперт Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» заявил, что новые ракеты дадут возможность «военной машине» Украины поражать цели вокруг Крыма, а при их развёртывании на побережье Азовского моря — российские корабли в районе порта Новороссийск. Таким образом военно-политическое руководство сможет вести более агрессивную политику не только на земле, но и на море, отметил он. По мнению Жирохова, головка самонаведения Р-360 может иметь большую помехозащищённость и лучшие характеристики, чем у её российского аналога Х-35. Впрочем, эксперт справедливо заметил, что финансовое состояние Украины может помешать серийному производству ракетного комплекса «Нептун».

В 2020 году украинская оборонка активно пытается доказать, что «Нептун» — реальное вооружение, а сам ОПК не только функционирует, но и способен выдержать полигонный контроль. Так, в апреле была опубликована запись поражения ракетой Р-360 морской цели, в мае — уничтожения двух целей в ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области. В июне стало известно о том, что Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» прошла успешные лётные испытания со штатной боевой частью.

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Для украинского ОПК это действительно успех. Военные специалисты хорошо помнят провалившуюся попытку украинских оборонщиков создать многофункциональный РК «Сапсан». Долгое время киевская пропаганда раскручивала перспективный комплекс, способный объединить в качестве средств поражения оперативно-тактические, зенитные и противокорабельные ракеты. Однако ещё в 2013 году министр обороны Украины Павел Лебедев прямо признал: программа «Сапсан» закрыта, а потраченные 200 с лишним миллионов гривен (около $24,5 млн) не принесли даже вменяемой проектной документации.

И когда Порошенко впервые поручил госзаказчикам вместе с госконцерном «Укроборонпром» при планировании оборонного заказа в 2016 году обеспечить разработку ракетного вооружения в рамках проектов «Ольха» и «Нептун», даже местные эксперты высказывали мнение: речь об очередных эскизах и попытках выбить деньги под разработки с неясными перспективами. Хотя без популизма у бывшего президента тогда не обошлось: в 2016-м он поручал априори невозможную закупку образцов в интересах ВС — тем не менее «Ольха» и «Нептун» вроде бы реализованы в «железе» и ракеты к ним летают.

Похвальная неожиданная настойчивость в доведении этих проектов до стадии полигонных испытаний — важное событие для Украины, но не для мирового производства вооружений.

Облик крылатой ракеты киевского КБ «Луч» — ключевого элемента будущего берегового ракетного комплекса «Нептун» — впервые был продемонстрирован публике в 2015 году. Тогда сообщалось, что комплекс с контейнерным стартом может быть создан в двух версиях — корабельной и береговой (на мобильной платформе).

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Логика конструкторов и военачальников вполне понятна: военно-морские силы Украины существуют номинально, большая часть советских противокорабельных РК «Редут», «Рубеж» и «Бастион» в мобильном и стационарном вариантах давно списаны в утиль или потеряны после крымских событий, а решение задач обороны территориальных вод и побережья никто не отменял. Выход из ситуации — ракетные комплексы, с помощью которых можно контролировать подходы к основным портам страны. Тем более что ракета представленного комплекса «Нептун» похожа на российскую крылатую большой дальности авиационного базирования Х-55: она была создана в СССР и до 1986-го производилась на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии (ХАПО), где наработки, конечно же, остались.

Тем не менее остаётся вопрос, насколько украинцы смогут наладить серийный выпуск ракет и выйти за пределы громких демонстраций руководству страны на Банковой (улица, где расположен офис президента), когда достаточно и единичных экземпляров.

Ещё один и не менее важный момент — как ВС собираются обеспечить точность поражения целей не в полигонных условиях, для чего помимо самого высокоточного оружия с носителем нужны средства разведки и система управления. В случае реальных боевых действий запуск нескольких ракет по координатам с осколочной БЧ может обеспечить поражение даже с отклонением «плюс/минус стадион», но только это будут площадные стрельбы при условии, что противник — считай, Россия — напрочь прозевает подготовку старта.

Для национального самосознания подобные разработки — шанс поддержания ВПК на плаву, однако пока киевское КБ «Луч» не может запустить в серию более простейшие ПТРК с ПТУР. Причина — отсутствие полноценного производства по всем направлениям, а импортозамещение российских комплектующих для серийного производства — это задача, которую не решить контрабандным путём.