«Сеют хаос»: в США заявили о страхе украинских солдат перед авиабомбами Аналитики Business Insider заявили о разрушительной мощи российских авиабомб

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские управляемые авиабомбы вызывают страх среди украинских военных из-за их разрушительной мощи, заявили аналитики издания Business Insider. По их словам, после нанесения ударов по украинским позициям остаются крупные кратеры, в которых можно «закопать танк». Кроме того, эти авиабомбы отличаются высокой точностью, что позволяет использовать их для нанесения серьезного ущерба противнику.

Слово на устах каждого солдата здесь, на Запорожском фронте, — это УАБ, русская аббревиатура от понятия «управляемая авиабомба». Захар, солдат минометного подразделения, рассказал изданию, что российские управляемые бомбы сеют хаос в украинских силах, — говорится в тексте статьи.

Немецкий репортер Мортиц Гатманн ранее заявил, что правительство США призывает Киев пойти на компромиссы для завершения боевых действий. По его словам, незавершенный конфликт больше не выгоден президенту Джо Байдену, намеренному участвовать в выборах главы государства в 2024 году. В свою очередь бывший сотрудник ЦРУ Лари Джонсон считает, что страны НАТО могут помочь Украине избежать полной капитуляции, введя войска на территорию страны. В противном случае украинское государство может прекратить свое существование, считает он.