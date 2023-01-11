Немецкая супермодель Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет

Фото: IMAGO/Global Look Press

Татьяна Патитц

Немецкая супермодель и актриса Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на агента модели. Причина смерти женщины не уточняется.

Агент звезды в Model CoOp в Нью-Йорке подтвердил печальную новость в среду утром, сказав, что Татьяна недавно скончалась, — говорится в сообщении.

Татьяна Патитц была зведой мировых подиумов в 1980–90-х годах. Она входила в так называемую большую шестерку изначальных супермоделей наряду с Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Наоми Кемпбелл, Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон.

Патитц родилась в немецком Гамбурге, ее мать была эстонкой, а отец — немец. Позднее семья переехала в Швецию. Карьеру модели девушка начала в 1983 году с работы в Париже. В 1985 году она появилась на обложке британского Vogue и в дальнейшем неоднократно украшала обложку международного издания. Главный редактор журнала Анна Винтур называла Патитц «символом европейского шика».

Кроме того, в 1990-х модель сыграла в четырех фильмах и сериалах.

В 2000-е она сотрудничала с Жаном-Полем Готье и брендом Chanel.

29 декабря 2022 года стало известно о том, что умерла британский модельер Вивьен Вествуд. Ей был 81 год. Она считается основательницей стиля панк в высокой моде.

Также сообщалось, что заслуженный деятель искусств России, директор «Современника» и Московского художественного театра им. Чехова Леонид Эрман скончался на 97-м году жизни. Причина смерти не называется.