Небензя: Россия не позволит миру забыть о подрыве «Северных потоков»

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Россия не даст международному сообществу забыть подрыв «Северных потоков», как того хотелось бы западным странам, передает ТАСС заявление постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензя. По его словам, СБ ООН придется продолжать расследование теракта по всем правилам.

Чем дольше они [Запад] молчат о расследованиях теракта на «Северных потоках», тем более очевидной становится ситуация с намерениями западных стран тянуть время, чтобы заставить международное сообщество забыть эту историю. Однако Российская Федерация этого не допустит. Мы приложим все усилия, чтобы Совет [Безопасности ООН] продолжал заниматься этим вопросом и чтобы теракт на «Северных потоках» был расследован должным образом, — отметил Небензя.

Кроме того, постпред подчеркнул, что Москва испытывает беспокойство из-за отсутствия виновных в атаке на «Северные потоки» даже спустя год после инцидента. По мнению дипломата, отдельные сообщения в СМИ, возможно, даже направлены на переключение внимания международного сообщества на другие вопросы.

В сентябре Россия подготовила проект заявления председателя Совбеза ООН, в котором предлагалось осудить подрыв «Северных потоков». В документе отмечалось, что «Совет Безопасности самым решительным образом осуждает террористический акт против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».