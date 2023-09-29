Москва призвала СБ ООН осудить подрыв газопроводов «Северные потоки»

Фото: Russian Foreign Ministry/via Global Look Press

Россия подготовила проект заявления председателя Совбеза ООН, где предлагается осудить подрыв «Северных потоков», передает РИА Новости. Также в документе призывают отметить важность проведения независимого международного расследования.

В заявлении сказано, что «Совет Безопасности самым решительным образом осуждает террористический акт против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Также в документе говорится, что СБ ООН подчеркивает, что этот акт является прямой угрозой международному миру и безопасности.

Ранее сообщалось, что после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» страны Североатлантического альянса намерены создать сеть морских датчиков и дронов для контроля в режиме реального времени ситуации в районе критически важной подводной инфраструктуры. По данным агентства, эта инициатива возникла из-за опасений атак со стороны российского флота.

Новая концепция предусматривает следующий алгоритм действий: после обнаружения возможной угрозы на оптоволоконных подводных кабелях и газопроводах НАТО будет отправлять воздушные, надводные и подводные дроны для перехвата и сопровождения подозрительных целей.