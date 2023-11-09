Небензя: РФ обеспокоена отсутствием виновных в подрыве «Севпотоков»

Россия выразила глубокую тревогу по поводу отсутствия виновных в атаке на «Северные потоки» даже спустя год после инцидента, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС. По мнению дипломата, отдельные сообщения в СМИ, возможно, направлены на отвлечение внимания мирового сообщества от процесса установления фактов в этом деле.

Российская Федерация глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после атаки на «Северные потоки» мы до сих пор не имеем никакой конкретной информации о расследованиях, не говоря уже о каких-либо их выводах. Кроме того, сообщения о событиях, распространяемые в средствах массовой информации, вероятно, намеренно лишь отвлекают внимание международного сообщества от установления фактов вокруг этого вопроса, — заявил постпред.

Небензя отметил, что чем дольше продолжается молчание в отношении расследования теракта на «Северных потоках», тем явнее становится, насколько западные страны намерены растягивать время, чтобы забыть об этой истории. Тем не менее, Россия настаивает на продолжении расследования теракта на «Северных потоках» с должной тщательностью.

В сентябре Россия подготовила проект заявления председателя Совбеза ООН, в котором предлагалось осудить подрыв «Северных потоков». В документе отмечалось, что «Совет Безопасности самым решительным образом осуждает террористический акт против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Также в заявлении говорилось, что этот акт является прямой угрозой международному миру и безопасности.