Небензя рассказал, как Запад снял маски в связи с резолюцией РФ по космосу Небензя: Запад снял маску, когда проголосовал против резолюции РФ по космосу

Фото: МИД РФ

Василий Небензя

Запад сбросил с себя маски, проголосовав в Совете Безопасности (СБ) ООН против резолюции России по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил на заседании Совбеза всемирной организации постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, это печально, поскольку именно сейчас решение по сохранению космоса очень актуально, следует из трансляции заседания.

Вызывает глубокое сожаление, что эти западные страны — члены Совбеза — сегодня не дали Совету Безопасности принять взвешенное и столь востребованное сейчас решение в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования. Таким образом сегодня они окончательно сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами теми, кем они являются на самом деле, — резюмировал он.

Ранее Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции, предложенный Россией, о предотвращении гонки вооружений в космосе. Семь стран выступили против инициативы. Из 15 членов Совбеза резолюцию поддержали семь государств, включая Россию и Китай. Единственной страной, которая воздержалась от голосования, стала Швейцария.

До этого полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал, что космическое оружие есть у США и России. Многие страны работают над созданием подобного вооружения, которое сможет уничтожать спутники противника, обратил внимание он. Россия, например, пробовала уничтожить собственный спутник при помощи ракетной системы «Нудоль», которая входит в систему обеспечения безопасности А-235 («Мертвая рука»).