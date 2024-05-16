«Не была достаточно сильной»: Софи Тернер высказалась о разводе с Джонасом Софи Тернер рассказала, что на развод с Джо Джонасом ее подтолкнул переезд в США

Фото: IMAGO/Diego Corredor/MediaPunch/Global Look Press

Софи Тернер и Джо Джонас

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер в интервью британскому Vogue заявила, что на развод с американским музыкантом Джо Джонасом решилась не по его вине. По словам актрисы, сложный период в отношениях начался после переезда в Майами.

Она пояснила, что жила вдали от близких, рядом с ней не было друзей. В то же время все внимание публики было направлено на творчество ее супруга, из-за чего она ощущала себя на втором плане. Тернер призналась, что ей трудно далось превращение в «плюс один». При этом она подчеркнула, что вины Джо Джонаса в этой ситуации не было.

Также Тернер объяснила, почему у бывших супругов возникли споры из-за общих детей. Актриса рассказала, что еще до оформления развода они договорились о равных условиях опеки над их двумя дочерьми. Однако музыкант, не согласовав свое решение, забрал детей на гастроли. После этого она решила отстаивать свои материнские права в суде.

Я никогда не была достаточно сильной, чтобы постоять за себя. После двух недель моих мучений она (адвокат. — NEWS.ru) напомнила, что я борюсь за своих детей, — поделилась Тернер.

В сентябре 2023 года Тернер объявила о разводе с Джо Джонасом. Знаменитости назвали свое решение обоюдным, заявив, что этому предшествовали «четыре замечательных года супружеской жизни». СМИ писали, что перед разлукой на протяжении трех месяцев Джонас «практически все время» ухаживал за их двумя маленькими дочерьми. Сообщалось, что певец нанял адвоката по разводам, желая установить совместную опеку над детьми.

В начале 2024-го Тернер подтвердила роман с британским аристократом Перегрином Пирсоном, выложив в соцсети фотографии с совместного отдыха. Пара провела время на снежном курорте.