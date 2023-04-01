Названы вероятные цели атаки «Гвардии наступления» Украины Военный эксперт Суконкин: Мелитополь может стать целью атаки «Гвардии наступления» Украины

Фото: МО Украины

Военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что перед «Гвардией наступления» Украины и ВСУ поставят задачу перерезать сухопутный коридор в Крым. Суконкин не исключил, что это станет главной стратегической целью для Киева, которой может стать Мелитополь. Ранее МВД Украины сообщило, что штурмовые бригады, состоящие из военных, полицейских и пограничников, готовят для захвата Крыма и Донбасса.

Предположительно, судя по всему, что мы видим и слышим, Киев может поставить задачу перерезать сухопутный коридор в Крым, сделать это главной своей стратегической целью. Вероятно, под нее попадет Мелитополь, — предположил Суконкин.

По словам эксперта, в таких случаях наступление всегда ведется по дорогам. Он объяснил, что по полям можно организовать только какие-то рывки, но для закрепления нужны дороги. Поэтому в таких случаях на всех дорогах должны проводится оборонительные работы, чтобы они не стали легко доступными для противника.

31 марта министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о формировании восьми бригад «Гвардии наступления». По словам чиновника, они готовы к «активным наступательным действиям».

Ранее Суконкин заявил, что численность «Гвардии наступления» может составлять до 24 тысяч бойцов, учитывая, что глава МВД Украины заявил о создании восьми бригад, каждая из которых должна включать около трех тысяч человек. Эксперт отметил, что это «серьезная сила».