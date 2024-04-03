Названы страны, призвавшие не конфисковывать российские активы Politico: Китай и Индонезия призвали ЕС не конфисковывать российские активы

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Представители КНР, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов, сообщает со ссылкой на чиновников газета Politico. Издание отмечает, что в любом случае эти планы «отложены в долгий ящик».

Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии в частном порядке призывают ЕС продолжать сопротивляться давлению со стороны США и Британии с целью вынудить конфисковать более €200 млрд российских государственных активов, — говорится в сообщении издания.

Ранее первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что страны Запада ищут возможность конфисковать замороженные активы России и рассматривают некий «набор идей». Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что для принятия подобного решения американскому лидеру Джо Байдену потребуются новые полномочия конгресса.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфискация замороженных активов России стала бы «взломом правового миропорядка». По его мнению, именно по этой причине Запад пока побаивается их трогать. Медведев отметил, что данный нюанс вызывает «смятение в мозгах» у стран Запада. По его словам, они хотят забрать средства и передать их Украине, но, с другой стороны, это стало бы отказом от основных принципов защиты частной собственности. Однако при желании, подчеркнул Медведев, они «наплюют на свои принципы» и «от всего откажутся».