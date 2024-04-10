Названо космическое открытие, которое изменит жизнь землян Глава ИКИ РАН: открытие внеземных организмов изменит жизнь людей

Открытие инопланетных организмов полностью изменит жизнь на Земле, причем уже сейчас ученые располагают некоторой конкретикой в этом вопросе, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. По его словам, за последние 10-20 лет было получено много позитивных данных. Есть вероятность, что даже в пределах Солнечной системы у землян есть некие соседи.

Если до сих пор это были чисто теоретические рассуждения на уровне фантастики, то за последние 10-20 лет мы получили очень хорошие данные. Во-первых, по экзопланетам. Мы знаем порядка пяти тысяч экзопланет, планет у других звезд. Пока они все не очень похожи на Землю, но, я думаю, это вопрос нескольких лет — найти планеты-двойники Земли, с которыми можно работать предметно. Скорее всего, может быть жизнь примитивная и в самых неожиданных местах Солнечной системы, — рассказал эксперт.

В частности, он обратил внимание на Марс. Как отметил Петрукович, через 5-10 лет на Землю доставят марсианский грунт, и это позволит ответить на вопрос существования там жизни.

Но есть и такие экзотические места для жизни, которые были в последние годы установлены. Это, во-первых, облака Венеры, где есть вода, есть некий аэрозоль, есть нормальная температура. И еще есть уникальное место, как ни странно, — это ледяные спутники Юпитера, — констатировал он.

Ранее Петрукович заявил, что будущее российской космической программы представляет собой ракета-носитель «Ангара-5». По его словам, она способна нести на себе огромный вес, а также более экологична.