Названо число жертв вооруженного нападения в пригороде Монреаля В пригороде Монреаля мужчина с ножом убил двух женщин в многоквартирном доме

Фото: Peter Mccabe/Keystone Press Agency/Global Look Press

Две женщины погибли, еще одна получила ранения в результате вооруженного нападения в пригороде канадского Монреаля, сообщает Global News со ссылкой на полицию провинции. Жертвы нападения с ножом скончались на месте, пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии.

Две женщины были объявлены мертвыми на месте происшествия, а 70-летняя женщина была доставлена ​​в больницу в критическом состоянии, — сообщила полиция.

Нападение произошло в многоквартирном доме. Причины инцидента устанавливаются. Подозреваемого удалось задержать, он получил незначительные травмы при сопротивлении правоохранителям и был госпитализирован.

Как жертвы, так и нападавший являются жильцами одного дома. Соседка рассказала, что подозреваемый не первый раз вызвал внимание полиции.

Несколько месяцев назад его задержала полиция, я смотрела в окно и увидела, что у него течет кровь из головы, — сообщила она.

Ранее в немецком Дюссельдорфе на улице зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. При этом друг погибшего получил серьезные колото-резаные раны, его поместили в реанимацию. Предположительно, нападение на спортсменов совершили мигранты.

Кроме того, в техасском городе Лейквуд женщина открыла стрельбу в евангелистской церкви. Ранения получили два человека — пятилетний ребенок, который находится в больнице в критическом состоянии, а также 57-летний мужчина. Правоохранители ликвидировали стрелявшую.