Названо число афтершоков, всколыхнувших Стамбул после землетрясения В Стамбуле после землетрясения произошли 10 афтершоков магнитудой от 3,1 до 4,9

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Около десяти афтершоков произошли в Стамбуле после первого мощного землетрясения магнитудой 6,2, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Там отметили, что магнитуда подземных толчков варьировалась от 3,1 до 4,9.

По данным турецкого управления по ЧС, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 12:49 (время совпадает с московским). В 12:51 был зафиксирован повторный толчок магнитудой 5,9.

За первыми двумя землетрясениями последовали афтершоки магнитудой 4,4, 4,8, 4,5 и 4,9. С 13:07 мощность толчков начала падать до 3,4–3,1. Афтершоки, как отмечают местные эксперты, продолжатся.

23 апреля в столице Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в районе Атакей на западе города, а очаг залегал на глубине 6,99 км под Мраморным морем.

Сейсмическая активность ощущалась не только в Стамбуле, но и в соседних провинциях, включая Бурсу. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, избегать использования лифтов и держаться подальше от поврежденных зданий.

В свою очередь, глава МВД страны Али Ерликая заявил, что власти Турции приступили к оценке ущерба от землетрясения в Стамбуле. Работы проводит Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу отметил, что первичные проверки не показали повреждений в метро, аэропортах, поездах и на автомагистралях. Предварительно, никто не пострадал.