Названа вероятность отправки польских военных на Украину Экс-замглавы МИД РФ Орджоникидзе оценил вероятность отправки польских военных на Украину

Фото U.S. National Guard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе рассказал «Известиям», что один из возможных вариантов, при котором теоретически Польша могла бы ввести войска на западную Украину, — обращение украинского правительства к Варшаве. При этом дипломат подчеркнул, что США окажет юридическую поддержку в этом вопросе. Речь идёт о получении польскими военными статуса «миротворцев».

Основание для ввода войск им найти несложно — придумают какую-нибудь очередную перестрелку и скажут, что на них напали. Они начали манёвры, а это, как правило, предвестник, — поделился Орджоникидзе.

Дипломат добавил, что в таком случае Западу не потребуется решения Совбеза ООН. Он отметил, что поляки хотели бы занять западные территории Украины.

Минобороны России ранее опубликовало кадры боевой работы расчётов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и операторов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» в ходе специальной операции на Украине. В ведомстве подчеркнули, что системы и операторы обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил РФ от средств воздушного нападения. Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, ракетах и боеприпасах к системам залпового огня.