Названа страна с самой щедрой пенсией в мире Daily Mail: Испания является страной с самой щедрой пенсией в мире

Самая щедрая пенсионная система в мире действует в Испании, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование европейской компании. Там пожилые люди получают ежемесячные выплаты в размере 3060 фунтов стерлингов (около 360 тысяч рублей). Испанские пенсионеры могут претендовать на них с 65 лет. Для сравнения, пенсия в Великобритании составляет 958 фунтов стерлингов (примерно 112 тысяч рублей) в месяц.

На втором месте по самым высоким пенсионным выплатам в мире расположились Соединенные Штаты. Американские граждане в возрасте 65 лет и старше ежемесячно получают от государства около 2880 фунтов стерлингов (почти 340 тысяч рублей), если они делали взносы в течение 35 лет. Кроме этого, пенсионерам в США бесплатно оказывают некоторые медицинские услуги.

Тройку лидеров замкнула Германия, где максимальный доход пенсионеров достигает почти 2140 фунтов стерлингов (251 тысяча рублей) в месяц. Точная сумма определяется тем, сколько человек заработал за свою трудовую жизнь. Пенсионный возраст в ФРГ составляет 66 лет.