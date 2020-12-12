Названа самая щедрая страна в мире

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Американский журнал Forbes считает Ирландию самой щедрой страной в мире в 2020 году. В ней было сделано самое большое количество пожертвований на душу населения.

Больше всего ирландцы жертвовали денег в Фонд помощи семьям Навахо и Хопи. Это коренные народы, проживающие на территории США. Они оказали помощь Ирландии в 1872 году, когда на острове произошёл Великий голод. Теперь в знак благодарности ирландцы жертвуют деньги.

В пятёрку самых щедрых стран также вошли США, Великобритания, Канада и Австралия. Пожертвования получали организации, связанные с борьбой против коронавируса и выступающие за всеобщее равенство.

Американский правительственный фонд собрал $44 млн для обеспечения едой малоимущих жителей США, что стало самой успешной благотворительной кампанией в этом году. Больше всего личных денег на борьбу с коронавирусом потратил основатель Twitter Джек Дорси. 44-летний бизнесмен пожертвовал $1 млрд, сообщает Forbes.

В марте звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер пожертвовал $1 млн врачам и медсёстрам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Железный Арни заявил, что не стоит сидеть на диване и жаловаться, правильным будет внести свой вклад в улучшение ситуации.

В России 98-летняя ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга собрала для помощи семьям медиков, погибших в борьбе с коронавирусом, 4,5 млн рублей. Она рассказала, что на сбор денег её вдохновил британский 100-летний ветеран Том Мур. Вклад пожилой женщины отметил российский лидер Владимир Путин. Он наградил ветерана знаком отличия «За благодеяние», писал NEWS.ru.