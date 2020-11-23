Путин наградил ветерана из Петербурга, собравшего для врачей 4,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/1434376e-2db6-11eb-85e6-fa163e074e61_660.jpg Зинаида Корнева Фото: zinastories.com

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева получила от президента России знак отличия «За благодеяние». По инициативе пенсионерки удалось собрать для помощи семьям медиков, погибших в борьбе с коронавирусом, 4,5 миллиона рублей. Указ главы страны о награждении государственными наградами опубликован на официальном портале правовой информации.

Наградить знаком отличия «За благодеяние» Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург, за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность, — сказано в документе.

Как рассказывала Корнева, на сбор денег в помощь заразившимся коронавирусом медикам и семьям погибших от этой болезни врачей её вдохновил британский ветеран Том Мур. Когда он объявил о сборе помощи национальной системе здравоохранения NHS, то до своего 100-летнего юбилея сотню раз обошёл вокруг своего двора. 98-летняя россиянка решила привлечь внимание по-другому и публикует на своём YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. У Корневой уже 14 тысяч подписчиков.

Автор благотворительного проекта ушла на фронт в 19 лет. Всю войну она прошла в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина. Благодаря Корневой помощь получили более 150 семей врачей и медицинских работников со всей России.

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