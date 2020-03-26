Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер рассказал, что отправил $1 млн врачам и медсёстрам, которые ведут борьбу с опасным коронавирусом. По его словам, следует не «сидеть на диване и жаловаться», а внести свой вклад в улучшение ситуации.
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Это простой способ защитить наших настоящих героев на передовой, в наших больницах. И я горжусь тем, что являюсь частью этого. Я пожертвовал 1 миллион долларов. И я надеюсь, что все вы, кто сможет, поддержите этих героев, — говорится в сообщении Шварценеггера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ирландский боец ММА Конор Макгрегор пообещал потратить €1 млн на покупку защитных средств для медиков и медперсонала. Средства пойдут специалистам, которые работают на его родине с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами. Ирландец пообещал передать средства больницам провинции Ленгстер, которая пострадала сильнее остальных.
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