https://static.news.ru/photo/d54b76d2-6ef4-11ea-8fd7-fa163e074e61_660.jpg Арнольд Шварценеггер Фото: Famous/Keystone Press Agency/Global Look Press

Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер рассказал, что отправил $1 млн врачам и медсёстрам, которые ведут борьбу с опасным коронавирусом. По его словам, следует не «сидеть на диване и жаловаться», а внести свой вклад в улучшение ситуации.

Об этом актёр сообщил на своей странице в Instagram.

Это простой способ защитить наших настоящих героев на передовой, в наших больницах. И я горжусь тем, что являюсь частью этого. Я пожертвовал 1 миллион долларов. И я надеюсь, что все вы, кто сможет, поддержите этих героев, — говорится в сообщении Шварценеггера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ирландский боец ММА Конор Макгрегор пообещал потратить €1 млн на покупку защитных средств для медиков и медперсонала. Средства пойдут специалистам, которые работают на его родине с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами. Ирландец пообещал передать средства больницам провинции Ленгстер, которая пострадала сильнее остальных.