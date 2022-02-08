Названа причина возможного падения цен на газ в мире в 2025 году

Волна поставок сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 и 2026 годах может обрушить цены на сырьё в мире, сообщил руководитель отдела аналитики СПГ в S&P Global Platts Люк Коттелл. По его словам, хотя продавцы сейчас стремятся к спотам, а покупатели их сторонятся, через пять лет ситуация может измениться. Среди поставщиков СПГ эксперт назвал такие страны, как США и Катар, сообщает EADaily.

Поскольку в 2025 и 2026 годах во всëм мире появится новая волна поставок СПГ, существует риск, что это может привести к значительному снижению цен. Хотя продавцы сейчас стремятся к спотам, а покупатели их сторонятся, через пять лет ситуация может измениться, — сказал Коттелл.

В свою очередь глава отдела СПГ в компании по разведке в ​​области энергетики Vortexa Феликс Бут положительно оценил действия Евросоюза по либерализации газового рынка. По его словам, это помогло потребителям, так как цены оказались ниже среднего по сравнению с традиционными контрактами с привязкой к российской нефти.

В Еврокомиссии считают, что долгосрочные контракты будут мешать свободным потокам газа в Европе. В ответ на то, Россия может воспользоваться доминирующим положением на рынке, представители Евросоюза поощряют спотовую торговлю, которая позволит клиентам получать выгоду от снижения цен при изобилии поставок, отмечает EADaily.

Ранее стало известно, что США и ЕС начали обсуждать с Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей возможность поставок природного газа в Европу в случае эскалации конфликта на Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее сообщил, что Евросоюз также обсуждает поставки газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит вовсе транзит топлива в Европу.