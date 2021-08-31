Названа главная точка соприкосновения США и талибов

Борьба с терроризмом и радикализмом может быть одной из основных тем для сотрудничества США и боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом в беседе с NEWS.ru заявил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

По его мнению, США и талибы могут вместе вести борьбу с «Аль-Каидой» (организация запрещена на территории России) и другими спящими ячейками на территории Афганистана, которые сейчас являются враждебными «Талибану». По словам Ибрагимова, некоторые террористические группировки считают талибов предателями. Они думали, что придя к власти, «Талибан» пригласит их в правление, но боевики показали, что стоят в стороне от всех и в первую очередь думают о своей стране, подчеркнул эксперт.

У них могут быть радикальные меры, этого никто не оспаривает, но тем не менее они патриоты своей государственности, они не собираются подрывать свой народ изнутри, что делают «Аль-Каида» и другие террористические группировки. Поэтому вполне возможно, что они смогут договориться не только с американцами, но и с Ираном, Китаем, Пакистаном. Здесь переплетаются интересы очень многих игроков, которые заинтересованы в этом вопросе, — сказал Ибрагимов.

Он предположил, что в будущем не исключено появление в Афганистане американского бизнеса, если предприниматели рискнут вести деятельность в этой стране. Также Ибрагимов добавил, что у Афганистана удобное географическое положение, потому что через эту страну можно торговать. Он напомнил, что Китай собирается провести свой проект экономического пояса «Шёлкового пути». Ибрагимов высказал предположение, что на этом фоне американцы и талибы также могут договориться, чтобы противостоять КНР.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что Афганистан получил независимость с уходом американских войск. При этом, по словам Муджахида, движение намерено установить хорошие отношения с Соединёнными Штатами.